Covid: a Como 37 casi con due vittime A Lecco 21 positivi e 4 morti, a Sondrio 0 In Italia 10.800 malati con 348 vittime In Lombardia 863 contagiati con 8.161 tamponi eseguiti

Sono 37 i casi di oggi di Covid in provincia di Como. Ci sono due vittime, tutte al di sopra dei 75 anni. A Lecco 21 positivi con 4 morti, uno nella fascia 50-.64 anni, gli altri over 75 .Zero casi in provincia di Sondrio. In Lombardia 863 positivi con 8.161 tamponi eseguiti. In Italia ci sono 10.800 positivi con 77.333 tamponi. L’indice di positività è al 13.8%.

Gli altri dati della Lombardia

i tamponi effettuati: 8.161 totale complessivo: 4.918.162

i nuovi casi positivi: 863 (di cui 49 “debolmente positivi”)

i guariti/dimessi totale complessivo: 407.902 (+5.104), di cui 3.509 dimessi e 404.393 guariti

in terapia intensiva: 484 (-5)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.227 (-40)

i decessi, totale complessivo: 25.344 (+27)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 243 di cui 89 a Milano città;

Bergamo: 38;

Brescia: 302;

Como: 37;

Cremona: 18;

Lecco: 21;

Lodi: 9;

Mantova: 66;

Monza e Brianza: 73;

Pavia: 29;

Sondrio: 0;

Varese: 14.

I dati del 4 gennaio 2021

