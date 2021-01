Covid: a Como 37 casi con due vittime A Lecco 21 positivi e 4 morti In Lombardia 863 contagiati con 8.161 tamponi eseguiti

Sono 37 i casi di oggi di Covid in provincia di Como. Ci sono due vittime, tutte al di sopra dei 75 anni. A Lecco 21 positivi con 4 morti, uno nella fascia 50-.64 anni, gli altri over 75 .In Lombardia 863 positivi con 8.161 tamponi eseguiti

© RIPRODUZIONE RISERVATA