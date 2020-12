Covid: a Como 22 casi, a Lecco 44, a Sondrio 2 In Italia 12.756 positivi, 499 vittime

Calo di casi di Covid ma con meno tamponi. A Como sono 22 oggi, in quella di Lecco 44, in quella di Sondrio 2. In tutta Italia 12.756 positivi su 118.475 tamponi con 499 vittime. Molto ampio (-27.010) il range tra guariti 39.266 e nuovi casi. In calo anche i ricoveri ordinari e nelle terapie intensive. In Lombardia i positivi sono 1.233.

© RIPRODUZIONE RISERVATA