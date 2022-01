Como, la coda per i tamponi molecolari covid in via Napoleona al Sant'Anna (Archivio)

Covid, a Como 2.025 casi 1.178 a Lecco e 587 a Sondrio In Italia 228.179 positivi con 434 vittime I dati del ministero della Salute. Tasso di positività in Lombardia 11,8%

Sono 2025 i nuovi casi Covid in provincia di Como, 1.178 in quella di Lecco e587 in quella di Sondrio. In Italia ci sono 228.179 nuovi positivi con 434 vittime.

I DATI DELLA LOMBARDIA

A fronte di 319.123 tamponi effettuati, sono 37.823 i nuovi positivi (11,8%).

- i tamponi effettuati: 319.123, totale complessivo: 28.267.426

- i nuovi casi positivi: 37.823

- in terapia intensiva: 267 (=)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.704 (+55)

- i decessi, totale complessivo: 36.056 (+64)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 11.322 di cui 4.663 a Milano città;

Bergamo: 3.287;

Brescia: 5.699;

Como: 2.025;

Cremona: 1.222;

Lecco: 1.178;

Lodi: 806;

Mantova: 1.999;

Monza e Brianza: 3.444;

Pavia: 2.204;

Sondrio: 587;

Varese: 2.874.

IL CONFRONTO

I dati del 18 gennaio 2022

I dati del 18 gennaio 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA