Covid: a Como 1.998 positivi,

897 a Lecco, 961 a Sondrio In Italia 186.253 nuovi casi con 360 vittime I dati del ministero della Salute

In provincia di Como ci sono 1.998 casi di Covid, 897 in quella di Lecco e 961 in quella di Sondrio. In Italia ci sono 186.253 nuovi casi con 360 vittime.

I DATI DELLA LOMBARDIA

A fronte di 214.163 tamponi effettuati, sono 33.856 i nuovi positivi (15,8%).

- i tamponi effettuati: 214.163, totale complessivo: 27.463.252

- i nuovi casi positivi: 33.856

- in terapia intensiva: 262 (+5)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.469 (+17)

- i decessi, totale complessivo: 35.777 (+115)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 10.450 di cui 4.188 a Milano città;

Bergamo: 2.999;

Brescia: 4.473;

Como: 1.998;

Cremona: 1.087;

Lecco: 897;

Lodi: 821;

Mantova: 1.433;

Monza e Brianza: 2.709;

Pavia: 1.855;

Sondrio: 961;

Varese: 2.976

I dati del 14 gennaio 2022

