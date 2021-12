Covid: a Como 195 casi 85 a Lecco e 17 a Sondrio In Italia 20.677 positivi con 120 vittime I dati del ministero della Salute. Tasso di positività al 2,6 %

In provincia di Como ci sono 195 nuovi casi di Covid,85 in quella di Lecco e 17 in quella di Sondrio. In Italia 20.677 positivi con 120 vittime. 776.363 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 313.536. In netto calo il tasso di positività, al 2,66%, ieri era superiore al 4%. Sono invece 863 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 7 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 93. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 7.163, ovvero 212 in più rispetto a ieri.

I DATI DELLA LOMBARDIA

A fronte di 172.462 tamponi effettuati, sono 3.830 i nuovi positivi (2,2%).

- i tamponi effettuati: 172.462, totale complessivo: 22.164.167

- i nuovi casi positivi: 3.830

- in terapia intensiva: 146 (+3)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 1.185 (+50)

- i decessi, totale complessivo: 34.619 (+20)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1336 di cui 515 a Milano città;

Bergamo: 216;

Brescia: 385;

Como: 195;

Cremona: 121;

Lecco: 85;

Lodi: 85;

Mantova: 221;

Monza e Brianza: 384;

Pavia: 199;

Sondrio: 17;

Varese: 401.

IL CONFRONTO

I dati del 14 dicembre 2021

Coronavirus, dati del 14 dicembre

