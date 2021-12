Covid: a Como 172 casi,

75 a Lecco e 52 a Sondrio In Italia 16.806 positivi con 72 vittime I dati del ministero della Salute

Sono 172 € i nuovi casi Covid in provincia di Como, 75 in quella di Lecco e 52 in quella di Sondrio. In Italia ci sono 16.806 positivi con 72 vittime.

I DATI DELLA LOMBARDIA

A fronte di 147.234 tamponi effettuati, sono 2.620 i nuovi positivi (1,7%).

- i tamponi effettuati: 147.234, totale complessivo: 20.827.510

- i nuovi casi positivi: 2.620

- in terapia intensiva: 111 (+3)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 893 (+6)

- i decessi, totale complessivo: 34.413 (+17)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 896 di cui 374 a Milano città;

Bergamo: 122;

Brescia: 337;

Como: 172;

Cremona: 85;

Lecco: 75;

Lodi: 63;

Mantova: 124;

Monza e Brianza: 247;

Pavia: 121;

Sondrio: 52;

Varese: 225.

I dati del 2 dicembre 2021

I dati del 2 dicembre 2020

