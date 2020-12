Covid a Como 125 casi, a Lecco 68 e a Sondrio 10 In Lombardia 105 decessi

Sono 125 i positivi di oggi al Covid in provincia di Como, 68 in quella di Lecco e 10 in quwlla di Sondrio. In Lombardia sono 1606 i nuovi casi su 15.337 tamponi: 36 le vittime.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 499 di cui 313 a Milano città;

Bergamo: 97;

Brescia: 131;

Como: 125;

Cremona: 26;

Lecco: 68;

Lodi: 11;

Mantova: 96;

Monza e Brianza: 141;

Pavia: 30;

Sondrio: 10;

Varese: 341.

© RIPRODUZIONE RISERVATA