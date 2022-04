Covid: a Como 106 casi,

61 a Lecco e 24 a Sondrio I dati del ministero della Salute. In Italia ci sono 18.380 nuovi positivi con 79 vittime

Sono 106 i nuovi casi Covid in provincia di Como 61 in quella di Lecco e 24 in quella di Sondrio

In Italia ci sono 18.380 positivi con 79 vittime.

