Covid: 907 positivi

e 24 morti in Italia,

a Como 10 casi, 1 a Sondrio, nessuno a Lecco Picco in Inghilterra: 28.700 contagi (37 i decessi)

Sono 907 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 480. Sono invece 24 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 31.

I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.264.704, i morti 127.704. I dimessi ed i guariti sono invece 4.094.421, con un incremento di 1835 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 42.579, in calo di 952 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 41.121 persone (-882)

Sono 187 i pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva, con un calo di 4 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 11 , mentre ieri erano stati 2. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.271, in calo di 66 unità rispetto a ieri.

In Lombardia continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-6). A fronte di 30.501 tamponi effettuati, sono 129 i nuovi positivi (0,4%).

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 30.501, totale complessivo: 11.767.397

- i nuovi casi positivi: 129

- in terapia intensiva: 45 (+1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 158 (-6)

- i decessi totale complessivo: 33.791 (+5)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 65 di cui 38 a Milano città;

Bergamo: 5;

Brescia: 12;

Como: 10;

Cremona: 1;

Lecco: 0;

Lodi: 13;

Mantova: 3;

Monza e Brianza: 0;

Pavia: 5;

Sondrio: 1;

Varese: 14.

Nuovo picco oltre 28.700 contagi Covid alimentati nel Regno Unito dalla variante Delta (ex indiana): nelle ultime 24 ore, secondo i dati del governo, ne sono stati registrati 28.773, come non accadeva dalla seconda metà di gennaio, su quasi 1,2 milioni di tamponi. In aumento, ma in proporzione per ora nettamente inferiore grazie all’effetto delle vaccinazioni, pure il totale dei ricoveri negli ospedali (tornato oltre quota 2.200) e i morti giornalieri, arrivati oggi a 37. I vaccini somministrati si avvicinano intanto a 80 milioni di dosi, con oltre il 64,3% degli over 18 interamente immunizzati e l’86,2% coperti da una dose.

