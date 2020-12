Covid: 66 positivi a Como Lecco a quota 64, Sondrio 56 Continua la discesa dei contagi. Ancora 49 morti in Lombardia

Continua la discesa dei nuovi positivi in provincia di Como: nella giornata di ieri sono stati 66 contro i 129 del giorno precedente. A Lecco il numero dei positivi è di 64 mentre a Sondrio di 56. Le tre province allineate, dunque.

Ecco i dati di oggi resi noti dalla Regione. I tamponi effettuati: 22.421 totale complessivo: 4.629.812; i nuovi casi positivi: 1.795 (di cui 165 ‘debolmente positivi’); i guariti/dimessi totale complessivo: 366.058 (+618), di cui 4.562 dimessi e 361.496 guariti; in terapia intensiva: 583 (-9); i ricoverati non in terapia intensiva: 4.341 (-154).

I morti nella giornata di oggi sono stati 49 in Lombardia che porta il numero totale a 24.379 (+49).

I nuovi casi per provincia: Milano: 570 di cui 217 a Milano città; Bergamo: 80; Brescia: 242; Como: 66; Cremona: 47; Lecco: 64; Lodi: 86; Mantova: 87; Monza e Brianza: 207; Pavia: 186; Sondrio: 56; Varese: 39.

