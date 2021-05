Covid: 52 casi a Como,

24 a Lecco

e 10 a Sondrio In Italia 3.738 i positivi al test, 126 i morti. Il tasso di positività è dell’1,5%, in lieve calo rispetto all’1,7% di ieri

Sono 3.738 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.147. Sono invece 126 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 171.

In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.209.707, i morti 125.919. I dimessi ed i guariti sono invece 3.837.518, con un incremento rispetto a ieri di 10.534, mentre gli attualmente positivi scendono a 246.270, in calo di 6.923 nelle ultime 24 ore.

Sono 249.911 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri i test erano stati 243.967. Il tasso di positività è dell’1,5%, in lieve calo rispetto all’1,7% di ieri.

Sono 1.142 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 64 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, sono stati 41 (ieri erano stati 38). Sono invece 7.192 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 515 in meno nelle ultime 24 ore.

Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive in Lombardia (-12) e nei reparti (-66). A fronte di 45.540 tamponi effettuati, sono 661 i nuovi positivi (1,4%). I guariti/dimessi sono 852.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 45.540 (di cui 27.065 molecolari e 18.475 antigenici) totale complessivo: 10.593.480

- i nuovi casi positivi: 661 (di cui 49 ’debolmente positivi’)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 767.807 (+852), di cui 3.090 dimessi e 764.717 guariti

- in terapia intensiva: 248 (-12)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 1.233 (-66)

- i decessi, totale complessivo: 33.580 (+29)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 189 di cui 85 a Milano città;

Bergamo: 67;

Brescia: 55;

Como: 52;

Cremona: 15;

Lecco: 24;

Lodi: 10;

Mantova: 28;

Monza e Brianza: 68;

Pavia: 37;

Sondrio: 10;

Varese: 84.

