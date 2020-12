Covid: 50 casi a Como, 34 a Lecco e 42 a Sondrio In Italia 11.212 positivi con 659 morti Eseguiti 120.740 tamponi sul territorio nazionale

Sono 50 i casi di Covid di oggi in provincia di Como, 34 in quella di Lecco e 42 in quella di Sondrio. A livello nazionale si registrano 11.212 positivi (843 in Lombardia) con un aumento delle vittime: 659. Cala il rapporto di positività all’8,7% così come i ricoveri nei reparti ordinari e nelle terapie intensive. Eseguiti 120.740 tamponi

