Covid: 5 casi a Como 0 a Lecco, a 2 Sondrio In Italia 776 positivi con 24 morti I dati del ministero della Salute

Cinque casi di Covid in provincia di Como nelle ultime 24 ore. Nessuno in quella di Lecco e 2 in quella di Sondrio. In talia i positivi sono 776 con 24 morti.

I dati della Lombardia

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 32.346, totale complessivo: 11.589.134

i nuovi casi positivi: 129

in terapia intensiva: 51 (-1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 218 (-30)

i decessi totale complessivo: 33.780 (+2)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 29 di cui 16 a Milano città;

Bergamo: 6;

Brescia: 12;

Como: 5;

Cremona: 6;

Lecco: 0;

Lodi: 8;

Mantova: 6;

Monza e Brianza: 17;

Pavia: 3;

Sondrio: 2;

Varese: 18.

I dati del 30 giugno 2021

. Così un anno fa

I dati del 30 giugno 2020

