Covid: 5 casi a Como 0 a Lecco e Sondrio In Italia 735 positivi con 56 morti I dati del ministero della Salute. Tasso di positività dello 0,4%

Sono 753 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 927. Sono invece 56 le vittime in un giorno (ieri erano state 28), ma 21 sono relative a ricalcoli della regione Puglia. Covid. 192.541 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 188.191. Il tasso di positività è dello 0,4%, ieri era stato dello 0,5%.

i dati della Lombardia:

Milano: 62 di cui 44 a Milano città;

Bergamo: 4;

Brescia: 17;

Como: 5;

Cremona: 2;

Lecco: 0;

Lodi: 6;

Mantova: 8;

Monza e Brianza: 18;

Pavia: 1;

Sondrio: 0;

Varese: 6. (LNews)

© RIPRODUZIONE RISERVATA