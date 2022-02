Covid: 41.247 positivi

e 326 morti in Italia

A Como 250 positivi,

a Lecco 60 e a Sondrio 35 Il tasso di positività è al 10,47%, in calo rispetto a ieri

Sono 41.247 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 77.029. Le vittime sono invece 326, mentre ieri erano state 229.

Sono 393.663 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 686.544. Il tasso di positività è al 10,47%, in calo rispetto a ieri (quando era all’11,2%). Sono invece 1.423 i pazienti in terapia intensiva, 8 meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 70. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 18.675, ovvero 177 in più rispetto a ieri.

In Lombardia continuano a diminuire i ricoverati per Covid nelle terapie intensive, che sono 207, in calo di 6, e nei reparti, 2558, 24 meno di ieri. A fronte di 44.765 tamponi effettuati, sono 3.116 i nuovi positivi, con un rapporto del 6,9%.

I decessi sono 70, per un totale complessivo di 37.713 da inizio pandemia.

Per quanto riguarda le province, i nuovi casi sono 1.055 a Milano di cui 507 in città; a Bergamo 225; a Brescia 469; a Como 250; a Cremona 80; a Lecco 60; a Lodi 38; a Mantova 83; a Monza e in Brianza 212; a Pavia 192; a Sondrio 35; a Varese 298.

