Covid, 3.908 casi in Italia con 39 vittime nessun positivo a Como 4 a Sondrio, a 10 a Lecco Tasso di positività allo 0.7%

Per il terzo giorno consecutivo non si registrano casi in provincia di Como, 5 in quella di Sondrio, 4 in quella di Lecco. In Italia altri 3.908 positivi con 39 vittime.491.574 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 487.218. Il tasso di positività è allo 0,79%, stabile rispetto a ieri.

Con 103.224 tamponi eseguiti è di 390 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, con una percentuale che resta stabile allo 0,3%.

Continua la diminuzione dei ricoveri in terapia intensiva (49, -3) mentre risale leggermente il numero dei pazienti negli altri reparti, che sono 281, sette più di ieri.

Sono due i decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 34.137.

Per quanto riguarda le province, a Milano i nuovi casi segnalati sono stati 138, 62 a Brescia, 31 a Bergamo e Monza, 28 a Pavia, 17 a Cremona, 15 a Mantova, 14 a Lodi, 5 a Varese, 4 a Sondrio e nessuno a Como.

© RIPRODUZIONE RISERVATA