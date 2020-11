Covid: 37.242 casi in Italia I morti sono 699 A Como altri 948 casi 235 a Lecco e 390 a Sondrio I dati di oggi del ministero della Salute. 238mila i tamponi, 36 ricoveri in terapia intensiva

I casi Covid in Italia del 20 novembre sono 37.242 con 699 vittime. In provincia di Como i positivi sono in netto aumento (948), 235 in quella di Lecco e 390 in quella di Sondrio. Il totale della Lombardia è di 9.221. I tamponi, a livello nazionale sono stati 238.077 e dopo giorni di calo, torna a salire l’incidenza dei positivi rispetto al numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore: è del 15,6% mentre ieri il dato era del 14,4%. Trentasei i nuovi ricoveri in terapia intensiva.

