Covid: 330 casi a Como, 21 a Lecco e 47 a Sondrio In Italia 14.245 positivi con 347 vittime Il rapporto di positività scende a 13,8%

Sono 330 i casi Covid di oggi in provincia di Como, 21 in quella di Lecco e 47 in quella di Sondrio. 14.245 i positivi di oggi in Italia (1.709) in Lombardia con 347 vittime. I tamponi eseguiti sono stati 102.974.Scende l’indice di positività pari al 13,8%

I

© RIPRODUZIONE RISERVATA