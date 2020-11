Covid 32.961 casi in Italia I morti sono 623 A Como 958 positivi, a Lecco 243 a Sondrio 63 Continuano a crescere i decessi per il virus. Terapie intensive: oltre tremila pazienti. Solo la provincia di Milano peggio del Lario in Lombardia

Covid: contagi stabili e decessi ancora in crescita. Sono 32.961 i nuovi casi individuati nelle ultime 24 ore in Italia con 225.640 tamponi eseguiti. Le vittime sono 623. In provincia di Como i positivi sono 958 (solo Milano in Lombardia fa peggio), in quella di Lecco 243, 63 in quella di Sondrio. In Lombardia 8.180 nuovi casi.

