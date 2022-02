Covid: 30.629 casi

e 144 morti in Italia

A Como 204 positivi,

a Lecco 91 e a Sondrio 49 I dati del ministero della Salute

Sono 38.375nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore in Italia , secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono invece 210

In provincia di Como ci sono 204 nuovi casi, 119 in quella di Lecco e 49 in quella di Sondrio .

I DATI DELLA LOMBARDIA

Sono 3332 i nuovi casi al Coronavirus in Lombardia (ieri 4.408), nelle ultime 24 ore, a fronte di 45.280 tamponi effettuati, su un totale di 32.969.599 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino di oggi del Ministero della Salute.

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 43 i decessi (ieri 19), che portano il numero delle vittime complessive, in regione, a 38.580.

Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 1.059 di cui 97 in Terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 119.002 soggetti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 2.172.434 (+5.064). Gli attualmente positivi in totale sono 120.158 (-1.775).

Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Milano 1014, Brescia 404, Varese 308, Monza e Brianza 308, Bergamo 234, Como 204, Pavia 166, Mantova 186, Cremona 128, Lecco 91, Lodi 79, Sondrio 49.

