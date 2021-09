Covid: 29 casi a Como 1 a Lecco e 6 a Sondrio In Italia 5.117 positivi con 67 morti I dati del ministero della Salute. Tasso di positività all’1,6%

Sono 29 nuovi casi di Covid nella provincia di Como,1 nella provincia di Lecco e 6 in quella di Sondrio .n Italia secondo i dati forniti dal Ministero della Salute i nuovi contagi sono 5.117 con 67 nuovi decessi. 306.267 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 317.666. Il tasso di positività è all’1,6%, stabile rispetto all’1,5% di ieri.

(ANSA).

I DATI DELLA LOMBARDIA

Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2). A fronte di 52.296 tamponi effettuati, sono 573 i nuovi positivi (1%).

i tamponi effettuati: 52.296, totale complessivo: 14.302.592

i nuovi casi positivi: 573

in terapia intensiva: 57 (-2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 437 (+2)

i decessi, totale complessivo: 33.977 (+9)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 175 di cui 71 a Milano città;

Bergamo: 56;

Brescia: 60;

Como: 29;

Cremona: 16;

Lecco: 1;

Lodi: 19;

Mantova: 19;

Monza e Brianza: 67;

Pavia: 38;

Sondrio: 6;

Varese: 61

