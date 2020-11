Covid: 26.323 casi in Italia I morti sono 686 A Como 448 positivi, a Lecco 168, a Sondrio 63 I tamponi eseguiti a livello nazionale sono 225.940

Sono 448 i casi positivi di oggi in provincia di Como, 168 in quella di Lecco e 63 in quella di Sondrio. In Lombardia si conferma la discesa della curva con 4.615 positivi. A livello nazionale ci sono 26.323 positivi con un numero di vittime sempre alto ma in calo: 686. 225.940 i tamponi processati. Terapie intensive in calo di 20 unità nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sanità. I posti occupati ora in rianimazione sono 3.762. I ricoveri in reparti ordinari registrano un saldo negativo di 385 unità, facendo così scendere il numero dei pazienti a 33.299.

