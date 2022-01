Covid: 2.457 contagi a Como 1.172 a Lecco, 729 a Sondrio In Italia 155.659 positivi con 157 nuove vittime I dati del ministero della Salute

In provincia di Como ci sono 2.457 nuovi casi di Covid,1.172 in quella di Lecco e 729 in quella di Sondrio. In Italia ci sono 155.659 positivi con 157 vittime.

I DATI DELLA LOMBARDIA

Sono 36.858 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia (ieri 48.808), nelle ultime 24 ore, a fronte di 191.021 tamponi effettuati, su un totale di 26.437.009 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino di oggi del Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 38 decessi (ieri 20), che portano il numero delle vittime complessive, in regione, a 35.403.

Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 2.887 di cui 244 in Terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 505.997 soggetti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 992.666 (+3.684). Gli attualmente positivi in totale sono 509.128 (+33.136). Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Milano 10.410, Brescia 5.049, Varese 3.647, Monza e Brianza 3.261, Como 3.733, Bergamo 2.457, Pavia 1.768, Mantova 1.243, Cremona 1.188, Lecco 1.172, Lodi 915, Sondrio 729.

