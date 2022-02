Covid: 24.408 contagi,

i decessi sono 201

A Como 113 casi,

31 a Lecco e 34 a Sondrio Gli attualmente positivi in Italia sono 1.321.971. Il tasso di positività è all’10,5%, in calo rispetto al 11,3% di ieri

Sono 24.408 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 42.081. Le vittime sono invece 201 (ieri erano state 141). Sono 231.766 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 372.776. Il tasso di positività è all’10,5%, in calo rispetto al 11,3% di ieri. Sono invece 928 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 55. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 13.375, ovvero 91 in più rispetto a ieri.

Sono 12.494.459 gli italiani contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 1.321.971, in calo di 26.376 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 153.190. I dimessi ed i guariti sono 11.019.298, con un incremento di 50.659 rispetto a ieri.

Sono 1.804 a fronte di 23.790 tamponi effettuati i nuovi casi di positività al coronavirus nelle ultime 24 ore in Lombardia con una percentuale di positività in calo al 7,5% (ieri 8,5%).

In terapia intensiva sono ricoverati in 143 (-9) mentre nei reparti ordinari i ricoverati sono 1.340 (+11). I decessi sono stati 37 per un totale complessivo di 38.352 morti in regione.

Per quanto riguarda le province, a Milano i casi sono stati 579 di cui 279 a Milano città; a Bergamo136, a Brescia 300, a Como 113 , a Cremona 56, a Lecco 31 , a Lodi 29, a Mantova 57, in Monza e Brianza 153, a Pavia 112, a Sondrio 34 , a Varese 111

