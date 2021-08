Covid: 23 casi a Como 23 a Lecco e 14 a Sondrio In Italia 5.498 positivi con 75 vittime I dati del ministero della Salute. Tasso di positività all’1,8%

Sono 23 i nuovi casi di Covid nella provincia di Como, 23 nella provincia di Lecco e 14 in quella di Sondrio. Sono 5.498 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.Sono invece 75 le vittime in un giorno. 307.643 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 109.803. Il tasso di positività è del 1,8%, in netto calo rispetto al 3,88% di ieri.

I DATI DELLA LOMBARDIA

Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-3). A fronte di 52.393 tamponi effettuati, sono 723 i nuovi positivi (1,3%).

i tamponi effettuati: 52.393, totale complessivo: 13.548.489

- i nuovi casi positivi: 723

- in terapia intensiva: 45 (-3)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 353 (+12)

- i decessi, totale complessivo: 33.917 (+2)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 238 di cui 85 a Milano città;

Bergamo: 55;

Brescia: 112;

Como: 23;

Cremona: 23;

Lecco: 23;

Lodi: 17;

Mantova: 32;

Monza e Brianza: 50;

Pavia: 35;

Sondrio: 14;

Varese: 56.

