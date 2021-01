Covid: 221 casi a Como, 136 a Lecco, 44 a Sondrio 22.221 positivi in Italia con 462 morti Sale ancora l’indice di positività: 14%

Sono 221 i casi di Covid in provincia di Como, 136 in quella di Lecco e 44 in quella di Sondrio . A livello nazionale si contano 22.221 positivi (3.056 in Lombardia( con 462 morti.I tamponi eseguiti sono stati 157.524. Sale ancora l’indice di positività: 14%

