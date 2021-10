Covid: 18 casi a Como,

18 a Lecco e 8 a Sondrio in Lombardia a fronte di 146.018 tamponi effettuati, sono 412 i nuovi positivi (0,3%). In Italia 2.697 nuovi casi con 70 morti

Diminuiscono in Lombardia i ricoveri nei reparti (-5). A fronte di 146.018 tamponi effettuati, sono 412 i nuovi positivi (0,2%). In provincia di Como sono 18 i nuovi casi di Covid, in quella di Lecco 18 e in quella di Sondrio 8.

in terapia intensiva: 53 (+1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 283 (-5)

i decessi, totale complessivo: 34.126 (+7)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 131 di cui 52 a Milano città;

Bergamo: 41;

Brescia: 60;

Como: 18;

Cremona: 16;

Lecco: 18;

Lodi: 5;

Mantova: 10;

Monza e Brianza: 48;

Pavia: 16;

Sondrio: 8;

Varese: 23.

I dati del 19 ottobre 2021

In Italia sono 2.697 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.597. Sono invece 70 le vittime in un giorno (ieri 44). Anche se nel totale sono conteggiate alcuni decessi avvenuti in periodi precedenti.

