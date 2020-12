Covid: 129 casi a Como, 46 a Lecco e 56 a Sondrio 16.308 in Italia Le vittime sono 553 Scende l’indice di positività: 9,2%.

Sono 129 i positivi al Covid in provincia di Como, 46 in quella di Lecco e 56 in quella di Sondrio. 16.308 i casi di Covid in Italia:(1.944 in Lombardia), 553 le vittime. 176.185 i tamponi processati. Calano i ricoveri (-405) anche nelle terapie intensive (-35) e l’ìndice di positività: 9,2%.

