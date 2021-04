Cernobbio, centro diluizione del vaccino Covid utilizzato per le vaccinazioni di villa Erba (Foto by Andrea Butti)

Covid: 15.370 casi

e 310 morti in Italia

A Como 233 positivi

a Lecco 69, a Sondrio 29 La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia: 2.546

Sono 15.370 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 15.943) a fronte di 331.734 tamponi effettuati su un totale di 54.864.328 da inizio emergenza. Il tasso di positività è del 4,6%, ieri era stato del 4,8%, quindi in calo dello 0,2%. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità di oggi, sabato 17 aprile. Nelle ultime 24 ore sono stati 310 i decessi, che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 116.676. Con quelli di oggi diventano 3.857.443 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 505.308 (-1.430), 477.868 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 24.100 di cui 3.340 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 3.235.459 con un incremento di 16.484 unità nelle ultime 24 ore.

Sono 2.546 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 50.170 tamponi effettuati, su un totale di 8.922.895 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino di oggi del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 74 decess, che portano il numero delle vittime a 32.220. Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 4.901 di cui 723 in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 62.177 soggetti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 679.716 (+2.066). Gli attualmente positivi in totale sono 67.801 (+406). Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Milano 696, Bergamo 182, Brescia 282, Como 233, Cremona 63, Lecco 69, Lodi 44, Mantova 147, Monza e Brianza 222, Pavia 99, Sondrio 29, Varese 410.

