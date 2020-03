Coronavirus: un sorriso «Tenete duro e state in casa» Bertolino muratore bergamasco - Video Sulla sua pagina Facebook il comico Enrico Bertolino, con la consueta ironia, ha dedicato in video di incoraggiamento ai bergamaschi e un appello: «State in casa, se no vengo lì e vi muro la porta».

«Pota... sono Elvio Paramatti, muratore bergamasco. Volevo davi anch’io due o tre consigli, visto che non si lavora...». Inizia così il video pubblicato su Facebook dal comico Enrico Bertolino, che torna a vestire i panni del muratore Elvio Paramatti per dedicare un messaggio ai milanesi e ai bergamaschi, cercando a modo suo di sensibilizzarli in questi giorni difficili dell’emergenza coronavirus. Un messaggio chiaro: tenere duro e restare in casa. Con una consapevolezza: «Quando l’emergenza sarà finita, avremo più energia per ripartire».

ECCO IL VIDEO

© RIPRODUZIONE RISERVATA