Coronavirus: primi due casi accertati in Italia Si tratta di turisti cinesi a Roma, la stanza dove soggiornavano in hotel è stata sigillata

Sono confermati due casi in italia di Persone contagiate da Coronavirus. Si tratta di due turisti cinesi”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi con il ministro della salute Roberto Speranza.

La stanza dove i due soggiornavano in hotel a Roma è stata sigillata. Ulteriori misure di prevenzione potrebbero essere applicate nei confronti di veicoli e persone con cui era entrata in contatto la coppia.

I due cinesi, sono «ricoverati in isolamento, sono in buone condizioni, ci fa pensare che non ci siano persone esposte». Lo ha detto il direttore scientifico dello Spallanzani di Roma Giuseppe Ippolito in conferenza stampa a Palazzo Chigi assicurando che «al momento sembra non ci siano rischi» di focolai.

