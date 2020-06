Coronavirus, il punto di Regione Lombardia A Como altri 5 positivi, a Lecco 3, a Sondrio 1

I dati e le notizie. In Lombardia calano le terapie intensive

Il punto di Regione Lombardia. A Como i positivi sono 4.023 (+5), a Lecco 2.804 (+3), a Sondrio 1.542 (+1). Sono 163 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia, 14 meno di ieri. In Lombardia sono 59, 10 meno di ieri. I malati ricoverati con sintomi a livello nazionale sono invece 3.113, con un calo di 188 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare scendono a 20.649, con un calo di rispetto a 442 rispetto a ieri. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile.

