(Foto by Andrea Butti)

Cntrollo della temperatura (Foto by Andrea Butti)

Coronavirus, il punto di Regione Lombardia A Como altri 18 postitivi, a Lecco 4, a Sondrio 10 I dati e le notizie. Oltre 19mila i tamponi, 21 decessi

Il punto di Regione Lombardia. A Como i positivi sono Como 3.912 (+18), a Lecco 2.765 (+4), a Sondrio 1.481 (+10).

Con 19.389 tamponi eseguiti in un giorno, sono 402 i nuovi positivi registrati in tutta la regione: si tratta dunque del 2,1% dei controlli realizzati, percentuale inferiore al 2,5% di ieri. I decessi sono stati 21 per un totale di 16.222 morti.

I ricoverati in terapia intensiva sono 120 (-5), negli altri reparti 2.960 (+6). A questo punto il numero totale di tamponi realizzati supera gli 800mila (800.276) mentre il numero di contagiati è di 89.928.

© RIPRODUZIONE RISERVATA