Coronavirus: il punto di Regione Lombardia A Como 31 nuovi positivi, a Lecco 5, a Sondrio 23 I dati e le notizie. In Lombardia il 64,4% dell’aumento dei contagiati in Italia

Il punto di Regione Lombardia. A Como i casi positivi sono 3.823 (+31), a Lecco 2.729 (+5), a Sondrio 1.454 (+23).

Salgono ancora i nuovi positivi in Italia, sono ora 231.732 i contagiati totali, 593 più di ieri, quando se ne erano registrato 584. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti. In Lombardia sono 382 in più (ieri 384) pari al 64,4% dell’aumento odierno in Italia. I tamponi per il coronavirus sono finora 3.683.144, in aumento di 75.893 rispetto a ieri: un record di test per un singolo giorno. I casi testati sono finora 2.330.389.

Ieri l’incremento nazionale era stato di 584. I dati sono stati resi noti dalla Protezione civile. Ci sono quattro regioni a zero contagi: Umbria, Sardegna, Calabria e Basilicata.

