Coronavirus: il punto di Regione Lombardia A Como 18 nuovi positivi, a Lecco 9, a Sondrio 21 I dati sui contagi. Rapporti tamponi-positivi in Lombardia al 2,1%

Il punto di Regione Lombardia. A Como i casi positivi sono 3.678 (+18) , a Lecco 2.700 (+9), a Sondrio 1.404 (+21).

Scende ancora il rapporto fra tamponi effettuati e casi positivi in Lombardia: con i dati odierni si attesta al 2,1%, il più basso dal 1° di aprile ad oggi. E’ quanto riferisce Regione Lombardia.

Dei 316 nuovi positivi accertati con 14.702 tamponi, 83 sono nella provincia di Milano, (38 a Milano città), 48 in quella di Bergamo e 77 in quella di Brescia, che rimangono le tre zone della Lombardia maggiormente colpite dal coronavirus.

La Lombardia è l’unica regione d’Italia a far segnare un aumento degli attualmente positivi al coronavirus: l’incremento rispetto a ieri è di 44 pazienti.

Nella Regione c’è anche poco meno del 50% dei contagiati totali odierni (316 su 642) mentre oltre il 50% delle 156 vittime si registra tra Lombardia (65) e Piemonte (24).

Dai dati della Protezione Civile emerge inoltre che sono otto le regioni che non fanno registrare vittime: Molise, Basilicata, Calabria, Valle d’Aosta, Umbria, Sicilia, Puglia e Trentino Alto Adige. In Calabria e nella provincia autonoma di Bolzano, infine, non si registrano nuovi contagiati.

