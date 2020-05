Coronavirus: il punto di Regione Lombardia A Como 19 nuovi casi a Lecco 16, a Sondrio 29 Le notizie e la diffusione dei dati. Segui qui.

Il punto di Regione Lombardia sul coronavirus. A Como i positivi sono 3.332 +19, a Lecco 2.360 +16, a Sondrio 1.210 +29.

Sono in linea con quelli di ieri i dati del contagio in Lombardia: i positivi in regione sono 78.105 (+577) con 7.978 tamponi. Ieri i nuovi positivi erano stati 526 con 7.155 tamponi. I morti sono 14.294 con un aumento di 63 nuovi decessi (ieri 42), senza variazioni i ricoveri in terapia intensiva (532), mentre calano i posti letto occupati negli altri reparti (6.414, -195). Sono i dati resi noti da Regione Lombardia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA