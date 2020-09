Coronavirus, i dati: 10 positivi a Como,

4 a Lecco e 3 a Sondrio In Lombardia tamponi effettuati sono 19.137 con 256 nuovi positivi per una percentuale pari all’1,33

Ecco il bollettino di Regione Lombardia per sabato 26 settembre. I tamponi effettuati sono 19.137 con 256 nuovi positivi per una percentuale pari all’1,33. Forte aumento dei guariti e dimessi (336). I decessi sono stati 4 e i ricoverati in più 12 (non in terapia intensiva).

