Contro un albero con gli sci

Muore in Trentino

ragazzo di 18 anni di Menaggio L’incidente lungo una pista particolarmente difficile. Inutile il trasporto in ospedale con l’elicottero

Un ragazzo di 18 anni residente a Menaggio è morto a poche ore di distanza da un grave incidente con gli sci avvenuto nel comprensorio di Folgarida-Marilleva, in Trentino.

Il giovane, secondo la ricostruzione, poco dopo le 9 si è schiantato contro un albero mentre sciava sulla “Provetti”, una pista nera ad elevata difficoltà. Ha perso immediatamente conoscenza e, una volta soccorso, è stato trasportato in elicottero in ospedale a Trento, dove è arrivato in condizioni disperate. In pronto soccorso il decesso, dovuto proprio alla gravità delle ferite riportate.

Sul posto erano intervenuti gli agenti sciatori della polizia, che si stanno occupando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, e anche quelli dei carabinieri, in servizio sul posto.

