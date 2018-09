Contributi regionali per tre negozi

«Uno stimolo per andare avanti» A Lecco l’assessore allo Sviluppo Economico Mattinzoli. Dalla nostra provincia scarsa partecipazione al bando: «Forse qualcosa da correggere»

«È un lavoro faticoso e spesso è complicato continuare. Ma questo è uno stimolo in più per andare avanti». Paola Zambianchi è la titolare di uno dei tre negozi che ieri sono stati protagonisti della consegna dei contributi del bando “Sto@ 2020”, promosso per sostenere le attività economiche.

Il suo “Grilli per la festa” ha ricevuto un assegno (a fondo perso) di 2.585 euro, mentre Simone Daher (Aleb integratori e cosmetici) ha incassato 2.327 euro. Più pesante il contributo ricevuto da Cristina Longhi: 15mila euro tondi. «La nostra è un’attività storica: mia nonna l’ha passata a mia mamma, che l’ha poi lasciata a me e ora tocca a mia figlia. Non è facile, perché il nostro è un negozio di abbigliamento un po’ vecchio stile, ma per ora ha sempre funzionato. Speriamo che continui e, anzi, migliori pure un po’: si tratta di una sfida per il futuro».

A consegnare i contributi, nel corso di una visita sul territorio lecchese composta da più tappe, è stato l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Alessandro Mattinzoli. In mattinata, l’ex sindaco di Sirmione ha incontrato gli amministratori locali al Pirellino. «Tre le grandi richieste a Regione da parte del territorio – ha spiegato -. A partire dalle manutenzioni di ponti e strade all’interconnessione tra Lecco e Bergamo (si ritiene infatti che il collegamento con l’aeroporto di Orio al Serio possa portare un incremento dell’attività del turismo)». Presente anche il tema della «semplificazione burocratica», tornato poi a fine giornata.

Seconda tappa al Palazzo delle Paure, per il momento conclusivo del bando Sto@ 2020, in cui Lecco, a dire il vero, non è risultato un territorio particolarmente reattivo. «Rispetto ad altri territori, Lecco ha fatto registrare un’adesione inferiore alle aspettative – ha evidenziato Mazzinzoli -. Vogliamo capire se c’è qualcosa da correggere, magari a livello di comunicazione. Intanto abbiamo prorogato di un mese la chiusura della seconda “finestra” (fino a fine ottobre, nda). Sul tema del commercio bisogna rimodulare la coesistenza tra tradizione e innovazione e ci stiamo lavorando.

A fare gli onori di casa il vicesindaco Francesca Bonacina, insieme ai partner dell’azione Sto@ 2020 (Camera di Commercio, Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti e LineeLecco). Anche lei ha calcato la mano sull’invito a partecipare a questo bando, che permette a chi apre un’attività in locali sfitti o a chi si amplia di ottenere fino a 15mila euro.

«Questi contributi (messi a disposizione da Regione, Comune e partner, nda) vanno direttamente agli interessati e sono un aiuto importante per chi oggi conduce un’attività commerciale. Nel complesso è un progetto che corre su due binari. In particolare sono azioni finalizzate alla valorizzazione del distretto urbano del commercio, dove abbiamo lavorato su decoro e sicurezza con posa di telecamere, potenziamento di raccolta rifiuti e sorveglianza. Inoltre stiamo effettuando un censimento sui locali sfitti, per poi farci ragionamenti mirati a sostegno del commercio».

Anche il sindaco Virginio Brivio ha voluto rimarcare che questa è una importante opportunità tra quelle che il sistema mette a disposizione. «A volte non si partecipa per la burocrazia che accompagna questi bandi, ma è una possibilità veramente ghiotta». Dopo la cerimonia di consegna, Mattinzoli ha incontrato le categorie economiche alla Casa dell’economia, dove si è parlato soprattutto della sburocratizzazione.

