Contrabbando di borse al valico di Ronago Un uomo di nazionalità indiana ne aveva con sé 20 originali, di marca Yves Saint Laurent: valore 20mila euro

È accaduto la scorsa settimana, nell’ambito dei quotidiani controlli doganali eseguiti presso il valico italo-svizzero dei Mulini a Ronago, quando i Finanzieri della Compagnia di Olgiate Comasco – Sezione Operativa Stanziale di Ronago hanno fermato e sottoposto a controllo un’autovettura di grossa cilindrata con a bordo un soggetto di nazionalità indiana, residente a Milano.

Sin da subito, il transitante dichiarava ai Finanzieri in servizio di non avere merce e valuta da dichiarare, sebbene la scelta di passare da un valico, non presidiato in forma fissa, abbia fatto sorgere il sospetto che il soggetto trasportasse merce.

Il sospetto è divenuto certezza, quando, a seguito di ispezione veicolare, i militari hanno rinvenuto 20 borse di una prestigiosa casa di moda francese, Yves Saint Laurent per la precisione, del valore commerciale stimato in circa 20mila euro.

La merce, trasportata dal transitante a bordo della propria autovettura e custodita in 20 confezioni, anch’esse originali, era stata prelevata in Svizzera per poi essere verosimilmente rivenduta nelle boutique italiane, in frode ai vincoli doganali e fiscali.

Pertanto, la merce è stata sottoposta a sequestro amministrativo ed il trasgressore è stato segnalato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio di Como per la violazione dell’articolo 282 del Testo Unico Leggi Doganali, al fine di consentire il recupero dei diritti evasi, oltre alla prevista sanzione amministrativa pari a dieci volte i diritti stessi.

