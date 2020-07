Confindustria Lecco Intesa con le banche Finanza subito: coinvolge più istituti e realtà territoriali - Lorenzo Riva: «Siamo convinti siano vincenti le sinergie»

Anche il territorio lecchese entra nell’accordo “Finanza Subito”, siglato tra Confindustria Bergamo e quattro banche del territorio per facilitare l’accesso al credito delle imprese.

L’intesa – che in poco più di due mesi ha portato a esaminare 383 pratiche per 190 milioni di euro di finanziamenti – si amplia grazie al coinvolgimento di Confindustria Lecco e Sondrio e Confindustria Como, e vede anche l’ingresso di “Confidi Systema!”, il Confidi di riferimento per Confindustria Lombardia, oltre che di nove banche che si aggiungono alle prime firmatarie (Banco Bpm, Intesa Sanpaolo, Ubi Banca e Unicredit). Ad aderire sono in particolare Credito Valtellinese, Banca Popolare di Sondrio, Cassa Rurale – Banca di Credito Cooperativo di Treviglio, Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco – Cassa Rurale, Banca di Credito Cooperativo Bergamasca e Orobica, Banca di Credito Cooperativo dell’Oglio e del Serio, Banca di Credito Cooperativo Bergamo e Valli, Cassa Rurale e Artigiana – Banca di Credito Cooperativo Cantù, Cassa Rurale e Artigiana – Banca di Credito Cooperativo Brianza Laghi.

L’intesa, lanciata a Bergamo nei giorni più critici dell’emergenza Covid19, amplia quindi il raggio di azione e assume una visione di medio periodo, restando attiva fino a fine 2021, con l’intento di attuare una collaborazione sempre più stretta fra banche, associazioni territoriali e Confidi Systema!, al di là dell’emergenza sanitaria e poi economica legata alla pandemia, puntando a facilitare e snellire tutte le procedure di finanziamento previste dai decreti Cura Italia, Liquidità e Rilancio.

L’accordo punta a mettere ogni attore della filiera produttiva in condizione di sostenere e potenziare la propria attività, potendo contare sul sostegno al credito garantito dai principali istituti bancari. In particolare si offrono consulenza e supporto, accompagnamento nella presentazione delle domande di finanziamento e il monitoraggio dei tempi di istruttoria, delibera ed erogazione. Le banche, dal canto loro, si impegnano a mettere in campo azioni per facilitare la tempestività dei tempi di istruttoria, delibera ed erogazione, a richiedere una documentazione il più snella possibile.

«L’adesione di Confindustria Lecco e Sondrio – ha spiegato il presidente dell’associazione, Lorenzo Riva - al progetto Finanza Subito nasce nella convinzione che, oggi più che mai, sia vincente il modello che vede le associazioni del sistema mettere a fattor comune iniziative a disposizione del sistema produttivo dei nostri territori ed ampliare le sinergie con i principali attori del sistema economico. In questo caso, grazie anche all’ampio numero di istituti di credito coinvolti, offriamo a tutti i nostri associati un nuovo ed efficace strumento che credo sarà prezioso su un fronte particolarmente delicato come quello del credito e nel gestire lo stato di emergenza economica, che speriamo possa essere superato quanto prima».

© RIPRODUZIONE RISERVATA