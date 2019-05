Colpo a Cipro di Jumbo Residenze con il brand di Ferré Un’altra importante commessa per Jumbo Group, l’azienda di Cantù specializzata in arredamento e interior design

Un’altra importante commessa per Jumbo Group, l’azienda di Cantù specializzata in arredamento e interior design che grazie alle partnership con i più celebri nomi del mondo della moda si è conquistata una grande fama mondiale.

Ultimo colpo messo a segno: la collaborazione con Limassol Del Mar - The Signature Collection per l’arredamento di un lussuoso complesso sul più celebre lungomare di Cipro con mobili della collezione Gianfranco Ferré Home.

Composta da una gamma di appartamenti e attici di lusso da due a sei camere da letto, con terrazze panoramiche e vista sul mare, The Signature Collection, è il progetto più esclusivo dell’attuale panorama immobiliare cipriota.

Limassol Del Mar fa capo a Cypeir Properties Ltd che comprende Leptos Group e D. Zavos Groups, due delle maggiori società di sviluppo immobiliare sull’isola di Afrodite, tra le mete turistiche più affascinanti e frequentate del Mediterraneo.

Pantelis Leptos, vicepresidente del gruppo Leptos e amministratore delegato di Cypeir Properties Ltd, afferma al riguardo: «La collaborazione con Gianfranco Ferré Home è stata il risultato di un’importante scelta strategica: il prestigio del brand permette infatti di differenziare Limassol Del Mar da tutti gli altri progetti dell’isola, arricchendo gli interni degli appartamenti della Signature Collection con un’eleganza, un gusto e una raffinatezza tipicamente italiane, perfettamente in grado di integrare e valorizzare l’architettura esterna del progetto».

In un mix perfetto di tradizione e innovazione, l’uso di tessuti maschili classici quali Principe di Galles, gessati e pied-de-poule, elementi chiave del dna del fashion brand rivisitati in chiave attuale, è abbinato a pelli e materiali di ultima generazione per dare vita ad uno stile inconfondibile che arricchisce e rende unici gli ambienti domestici.

Negli appartamenti Limassol Del Mar - The Signature Collection, in particolare, gli arredi Gianfranco Ferré Home sono un omaggio alla bellezza del paesaggio cipriota. La luce, la brezza, il profumo e il colore del mare sono stati d’ispirazione sia per la denominazione dei prodotti, sia per le linee e la palette cromatica, giocata su una gamma di tonalità che vanno dal sabbia al verde acqua.

Livio Ballabio, partner e direttore creativo di Jumbo Group, commenta: « Limassol Del Mar – The Signature Collection rappresenta alla perfezione quello stile unico e raffinato per cui il brand Gianfranco Ferré Home è riconosciuto a livello internazionale. Questa visione condivisa ha portato a una partnership eccezionale, fedele alle regole di progettazione che definiscono il nostro modo di operare. Crediamo in una qualità impeccabile, in un lusso discreto e nella sperimentazione continua che porta i nostri brand a spingersi sempre oltre i propri limiti. La Signature Collection attinge al patrimonio del nostro passato adattandosi al tempo stesso allo spirito e al concept del progetto. Il risultato è una bellissima collaborazione che rende questi magnifici appartamenti una realtà unica in tutto il panorama dell’isola».

