Colpita dal tetto scoperchiato

Muore donna di 77 anni La tragedia a Traona in via Valeriana Vecchia. Alcuni frammenti avrebbero raggiunto la donna. Inutili i soccorsi

Una donna di 77 anni è morta questa mattina a Traona in via Valeriana Vecchia, a quanto sembra perchè colpita da parti un tetto scoperchiato per il forte vento. Le notizie al momento sono ancora frammentarie, ma i disagi e i danni sono stati molti in tutta la Bassa Valle, con case scoperchiate anche a Cino

E a Madesimo, intanto, Il tratto lungo la strada statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga” è stato temporaneamente chiuso dal km 140,700 al km 147,000, nel territorio comunale di Madesimo, a causa di una tormenta di neve

