Vento fa volare il tetto Traona, muore donna di 77 anni La tragedia a Traona in via Valeriana Vecchia. Alcuni frammenti avrebbero raggiunto la donna. Inutili i soccorsi. Vari danni per le raffiche.

Una donna di 77 anni è morta questa mattina a Traona in via Valeriana Vecchia, perchè colpita dalle parti di un tetto scoperchiato dal forte vento. Inutili i soccorsi per la sfortunata donna, residente in paese.

I disagi e i danni sono stati molti in tutta la Bassa Valle, con case scoperchiate anche a Cino. Interrotta anche la strada per Tartano a causa della caduta di alberi sradicati dal vento

