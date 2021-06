Ciclista investito ad Alzate È in gravi condizioni L’uomo, di 66 anni, sarebbe stato urtato da un’auto. Sul posto anche l’elicottero che ha trasportato il ferito all’ospedale Niguarda (non sarebbe in pericolo di vita)

Grave incidente oggi in serata ad Alzate Brianza, in via Santuario, dove un ciclista di 66 anni è stato urtato d’auto condotta da un giovane (la dinamica è in fase di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Cantù).

L’uomo, inizialmente cosciente, è stato poi sedato e trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano per accertamenti, non sarebbe comunque giudicato in pericolo di vita.

