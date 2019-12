Chiara Ferragni a Como

Il video al Duomo

La più famosa delle influencer in centro con la mamma Marina Di Guardo, il figlio Leone e la sorella Valentina Ferragni

Chiara Ferragni si sposta più velocemente delle pagine del calendario Milano, Parigi, New York, Miami, Maldive, Toscana, Roma, Ibiza, Capri, Milano, Venezia, Londra.

Non sai mai dove sarà. In realtà lei te lo dice in anticipo sei mesi prima, mostrando i suoi programmi nelle stories, ma ci sono talmente tante tappe e tanti viaggi nella sua vita che, dopo essere rimasta abbagliata dalla sua tabella di marcia, te la dimentichi.

Lei, invece, i viaggi li fa davvero, come da programma. E’ saltato solo quello in Lapponia perchè il figlio ha sbattuto la testa contro un battiscopa correndo in casa, ma il piccolo si è subito ripreso e la corsa è ricominciata con una tappa a St Moritz.

Chiara si sposta di continuo. Cambia metà ogni tre giorni in pratica. Con o senza figlio. Con o senza marito, Fedez. Con o senza sorelle. Con o senza famiglia. Con o senza amiche. Quasi sempre con il fidato manager Fabio Maria d’Amato e il parrucchiere Manuel Mameli, ma quella che viaggia più di tutti è lei. Da dieci anni senza fermarsi mai, come il suo motto. Un’attitudine a viaggiare ereditata dalla mamma Mariana Di Guardo, che ha portato le figlie, fin da piccole, in giro in ogni parte del mondo.

Lunedì sera Chiara era a Como, con il figlio Leone Lucia Ferragni, la mamma e la sorella Valentina Ferragni, con il suo cane Pablo. I fan comaschi sono impazziti di felicità ma si sono anche rammaricati per non essere riusciti a incontrarla per farsi un selfie con lei.

Foto geolicallizzata con “Duomo di Como” e luminarie di Natale sullo sfondo. Più di uno scatto, in realtà, uno da sola con il figlio Leone in passeggino, poi anche con la mamma e la sorella. Tutte belle bionde e sorridenti, con un bambino meraviglioso, uno spot perfetto per la città, approvata con tanti cuori anche dalla mamma scrittrice, Marina Di Guardo, che ha postato un video sulla sua bacheca facebook

Marina di Guardo viene spesso a Como, ha molte amiche qui e nel Canturino, e ha presentato il suo ultimo libro, la “Memoria dei corpi”, a Parolario, e quello precedente, Come è giusto che sia, alla Ubik di Como. Chiara si definisce imprenditrice digitale perchè influencer le sembra riduttivo, in realtà un influencer eccome nel senso migliore del termine perchè quello che fa lei, lo vogliono fare tutti. D’ora in avanti anche la foto con il duomo di Como sullo sfondo. Non che siano nuovi in provincia.

Chiara e Fedez hanno festeggiato un compleanno a Villa d’Este e, con le rispettive famiglie, hanno passato molte domeniche al Grand hotel Tremezzo, quest’estate, con un week end a Villa Sola Cabiati. Chiara e Valentina erano state sul lago anche per l’evento di Lancome. E Chiara e Fedez avevanop partecipato a un matrimonio di amici a Bellagio e, prima ancora, a Como.

I Ferragnez, insomma, sono quasi di casa. Ma la foto natalizia in centro Como mancava. Per la cena, però, Chiara è tornata a Milano al ristorante al Garghet famoso per le sue cotolette extra large. Como intanto ha avuto una vetrina di quasi 18 milioni di followers sul profilo di Chiara che, con il suo documentario Unposted, campeggia anche sui grattacieli di Times Square a New York e ora, dal vivo, anche sulle facciate del Duomo di Como.

Anna Savini

