Cernobbio, frontale in galleria Una persona in ospedale L’incidente attorno alle 9.30, sul posto i vigili del fuoco

Frontale tra due auto in mattinata, attorno alle 930, all’interno della galleria di Cernobbio.

tre le persone coinvolte una donna di 68 anni e due uomo di 73 e 87 anni.

Una persona è rimasta incastrata nell’auto tanto che sono intervenuti i vigili del fuoco per liberarla e consegnarla ai soccorritori del 118 per il successivo trasporto in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Sul posto anche le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Inevitabili i disagi alla circolazione.

