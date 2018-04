(Foto by Archivio)

Il comando della polizia locale canturina in via Vittorio veneto (Foto by Archivio)

Cerca di adescare una ragazzina Denunciato un uomo a Cantù Nel pomeriggio un 50enne ha avvicinato una quindicenne in via Fossano: la giovane ha dato l’allarme, l’uomo è stato rintracciato e denunciato dalla polizia locale

Ha usato la scusa di chiedere un accendino a una quindicenne e, una volta intavolato un dialogo, le ha offerto denaro in cambio di atti sessuali. Il tutto è accaduto questo pomeriggio in via Fossano attorno alle 15. La ragazzina ha subito chiesto aiuto ad alcuni amici nelle vicinanze, i quali si sono anche lanciati all’inseguimento dell’uomo che, vista la reazione, si era dato alla fuga.

I giovani hanno allertato una pattuglia della polizia locale che si trovava nei paraggi. Gli agenti hanno rintracciato l’uomo il quale, portato al comando di via Vittorio Veneto, avrebbe fatto alcune parziali ammissioni ed è stato riconosciuto dai ragazzi, convocati insieme ai loro genitori. Per il 50enne è scattata una denuncia per adescamento di minore.

