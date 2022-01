Casatenovo, quindicenne investito attraversava sulle strisce, è grave Il ragazzino stava cercando di raggiungere l’auto dei genitori quando è stato travolto Le sue condizioni sono apparse subito drammatiche: è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Varese

Stava attraversando la strada, per tornare in auto dai genitori, quando è sopraggiunta un’automobile che lo ha travolto sulle strisce pedonali.

È ricoverato in condizioni gravi all’ospedale di circolo di Varese il ragazzo di 15 anni, residente a Pessano con Bornago in provincia di Milano che questa sera alle 18,30 è stato travolto da una Mazda 2 lungo la carreggiata nord della Sp 51 nella frazione di Campofiorenzo.

La ricostruzione

Il giovane, in base a una prima ricostruzione dell’accaduto, al vaglio dei carabinieri di Casatenovo, intervenuti sul posto, stava attraversando la strada provinciale all’altezza della pizzeria, proprio sopra alle strisce pedonali.

Con ogni probabilità, stava ritornando in auto dai genitori, che lo attendevano dall’altra parte della provinciale. Proprio mentre stava completando l’attraversamento, è sopraggiunta la Mazda.

Il ragazzo alla guida, per motivi non chiari e che toccherà ai carabinieri individuare, non si è probabilmente accorto del ragazzino e lo ha centrato in pieno, colpendolo con la parte anteriore destra del cruscotto,

